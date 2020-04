Nieuwe technisch directeur Johannes Spors: ‘Vitesse krijgt een mooie transferzomer’

Geef een student een camera en jaren later staat hij op de stoep als directeur. Dit is in een notendop de carrière van Johannes Spors, de nieuwe voetbalbaas van Vitesse. Arnhem begroet een hoffelijke, maar ook zelfverzekerde Duitser. Hij gaat de koers van de eredivisieclub uitzetten. Op papier tot juli 2023.

Slim is hij wel, die Spors. Vooruitstrevend. Vernieuwend. Hij denkt in kansen. Zo is hij ook opgeklommen in het profvoetbal. En dat is knap, want die wereld is in zichzelf gekeerd. Daar moeten ze doorgaans niet veel hebben van een pief die een bal niet eens naar de goede kleur kan schieten.