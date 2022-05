Nieuwe tegenslag Reiziger bij Vitesse: keeper mist start voorbereiding na knieoperatie

Reiziger (20) maakte vorig jaar de overstap van Jong Ajax naar Vitesse. Veel plezier beleefde hij niet aan zijn overgang naar Arnhem. De keeper brak al snel zijn pols en was daardoor maanden uit de roulatie.

Nu is Reiziger geveld door een kniekwetsuur. De keeper is al geopereerd aan het gewricht. De ingreep is goed verlopen, maar het herstel vergt nog meerdere weken. Reiziger zal zodoende eind juni de start van de voorbereiding normaal gesproken niet meemaken.

Vakantie

Vitesse geniet na een slopend seizoen van vakantie. Coach Thomas Letsch heeft de groep een maand vrijaf gegeven. De exacte voorbereiding moet nog worden uitgewerkt.

Volledig scherm Riechedly Bazoer met de laatste goal in zijn tijd bij Vitesse. De spelbepaler vertrekt transfervrij uit Arnhem. © Pro Shots / Paul Meima

Vitesse staat in de zomer voor een grondige renovatie. De club krijgt een nieuwe eigenaar, nu de Rus Valeri Oyf zich vanwege de oorlog in Oekraïne terugtrekt. Bij de eredivisionist vertrekken Danilho Doekhi (Union Berlin), Riechedly Bazoer en Eli Dasa transfervrij. Voor de huurlingen Loïs Openda (Club Brugge), Jacob Rasmussen (Fiorentina), Yann Gboho (Stade Rennais) en Adrian Grbic (FC Lorient) zit de klus er in Arnhem ook op. Oussama Darfalou was sinds de winter al verhuurd (PEC Zwolle) en gaat transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Toekomst Letsch

Het is verder onzeker of trainer Thomas Letsch aanblijft. De coach heeft een doorlopend contract, tot juli 2023. Maar hij houdt zijn toekomst al maanden open. De Duitser is de laatste tijd met meerdere clubs uit de Bundesliga in verband gebracht, zoals Schalke 04. Ook zou hij in België in beeld zijn bij Standard Luik. Letsch heeft bij de clubleiding aangegeven ‘niet de juiste persoon’ te zijn voor een overbruggingsjaar met jeugdspelers bij Vitesse.

Volledig scherm Thomas Letsch (geheel rechts) verwerkt de teleurstelling in Alkmaar, bij de 6-1 nederlaag tegen AZ in de finale van de play-offs voor Europees voetbal. De toekomst van de coach bij de eredivisionist is ondanks een doorlopend contract nog onduidelijk. © Pro Shots / Paul Meima