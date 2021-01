Nieuwe wanprestatie Vitesse: armoedig gelijkspel tegen RKC Waalwijk

Vitesse leverde zaterdagavond een ronduit zwak optreden af. Het gelijke spel tegen de Brabanders volgde op het midweekse echec tegen VVV-Venlo (4-1 verlies). De overtuiging en wilskracht ontbrak.

Basisplaats Touré

Letsch verraste voor het duel met de opstelling. De Duitser koos voor Idrissa Touré in plaats van Thomas Bruns. De huurling van Juventus liet in Arnhem nog maar een matige indruk achter. Maar hij kreeg onder meer de voorkeur boven Patrick Vroegh, talent uit eigen stal. Voorin koos de coach voor het duo Loïs Openda en Armando Broja.

Openda scoorde meteen in de openingsfase. Maar de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dat was in het geval van de Belg centimeterwerk.

Gebrek aan tempo

RKC toonde daarna twintig minuten het betere veldspel en dat was veelzeggend. Vitesse dekte vooral lucht. In niets straalde het Arnhemse ensemble revanchegevoelens uit, vooraf toch aangekondigd in het Arnhemse kamp. Er was geen tempo en geen positiespel. Risicoloos de bal terugschuiven gebeurde wel volop. De Brabanders kregen zo mogelijkheden via Richard van der Venne en Sylla Sow.

Omdat vervolgens Riechedly Bazoer doorschoof van achteruit, kreeg Vitesse grip op het duel. De Arnhemse club nam de regie op het middenveld over, waar Touré op technisch gebied overbodig was en Matus Bero verschrikkelijk ruzie had met de bal.

De Gelderse equipe was in de gehele eerste helft onder de maat, maar werd door die omzetting wel gevaarlijk via Oussama Tannane. De Marokkaan week veelvuldig uit naar de linkerflank. Hij schoot twee keer van afstand, maar in beide gevallen redde Kostas Lamprou zeer bekwaam.

Volledig scherm Vitesse-spits Armando Broja kwam niet in het spel voor tegen RKC. © ANP Om de overwinning toch binnen te slepen, greep Letsch na 55 minuten in. De Duitser haalde Touré en de falende Broja naar de kant. Vroegh kwam alsnog en Daan Huisman kreeg weer speeltijd. Tannane verhuisde daarmee naar de aanval.



Goed voetbal kwam er bij Vitesse niet meer uit. De Arnhemse club ontsnapte na 69 minuten nog. Doelman Remko Pasveer hield de Gelderse formatie op de been bij een inzet van Van der Venne.

Fraaie goals

Daarna sloeg Bazoer toe. En hoe. De spelmaker schoot de bal op de zijlijn van grote afstand over Lamprou binnen. Hij gaf eigenlijk een voorzet, maar de keeper van RKC was kansloos: 1-0.

Evenzo fraai was even later de gelijkmaker. Van der Venne pikte de bal op na chaotisch verdedigen bij Vitesse. Hij schoot hard raak in de bovenhoek: 1-1.

Vitesse ging daarna nog op jacht naar de zege. Maar die kwam er terecht niet meer. Daarvoor was het optreden doodgewoon te slecht.

Vitesse - RKC 1-1 (0-0)

71. 1-0 Bazoer, 75. 1-1 Van der Venne. Gele kaart: Bero (Vitesse), Van der Venne, Anita (RKC) Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmusse; Dasa, Bero, Tannane, Touré (55. Vroegh), Wittek (86. Manhoef); Openda (78. Darfalou), Broja (55. Huisman). RKC: Lamprou; Bakari, Meulensteen, Touba, Quasten (67. Lutonda); Van der Venne (89. Mulder), Anita, Tahiri; Sow (67. Gaari), Stokkers (63. Stokkers), Daneels.

