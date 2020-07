Nieuwkomer Openda uitblinker bij oefenzege Vitesse

Vitesse startte in de kop van Noord-Holland in een 4-4-2-systeem, met Oussama Tannane als nummer ‘10’ direct achter spitsen Thomas Buitink en Oussama Darfalou. Al in de zevende minuut versierde Darfalou een strafschop. Net als tegen Jong FC Utrecht (3-3), vorige week zaterdag, nam de Algerijn de penalty zelf. Ditmaal wel met succes: 0-1. Vlak voor rust kreeg Volendam-spits Martijn Kaars de kans op 1-1, maar hij schoot van dichtbij over het lege doel.