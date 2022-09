Noeste arbeider Bero zorgt voor bevrijding bij Vitesse

Hij is een ongepolijste voetballer. Vaak heeft hij ruzie met de bal. En in alle enthousiasme mist hij nog wel eens het overzicht. Of de rust. Maar op Matus Bero kun je altijd rekenen. Hij rent zich het snot, letterlijk, voor de ogen voor een resultaat. Ze noemen hem de marathonman bij Vitesse. Hij is in alles een voorbeeldprof.