Nóg meer vertraging dreigt bij overname Vitesse: KNVB schakelt extern bureau in voor forensisch onderzoek

Spelersbus en complex Vitesse bestormd na derby: club treft maatrege­len na wangedrag eigen supporters

Vitesse gaat sancties opleggen aan enkele tientallen aanhangers. Na de derby tegen NEC hebben supporters de spelersbus op Papendal bestormd. Daarbij zijn ze binnengedrongen in het complex van de club. De eredivisionist is verbolgen over het wangedrag van de eigen fans.