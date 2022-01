Noodkreet Vitesse richting ‘Den Haag’: water staat aan de lippen, open de stadions

‘Voetbal zonder publiek went nooit’, meldt Vitesse in een officiële verklaring. ‘Het mist kleur, het doet pijn. Sportief, maar ook financieel.’

De noodkreet vanuit Arnhem past in de roep vanuit het betaalde voetbal de stadions spoedig weer open te stellen. In het seizoen 2020-2021 hebben de profclubs 219 miljoen euro minder omzet gemaakt. Een fors deel daarvan, 155 miljoen euro, is een direct gevolg van de coronapandemie. ‘De clubs worden financieel gezien keihard geraakt door de huidige situatie’, stelt Vitesse.