Ødegaard en Buitink schieten Vitesse naar volgende ronde KNVB-beker

Thelander uit nood terug in selectie Vitesse

30 oktober ARNHEM - Rasmus Thelander keert in de KNVB-beker weer terug in de wedstrijdselectie van Vitesse. Trainer Leonid Sloetski neemt de Deen uit nood op in de groep, nu Maikel van der Werff met een knieblessure is weggevallen. De centrumverdediger uit Kopenhagen maakt zijn rentree na een enkelbreuk.