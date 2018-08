Ødegaard in beeld bij Vitesse

ARNHEM – Martin Ødegaard is in beeld bij Vitesse. De Arnhemse club wil het Noorse wonderkind een jaar huren van Real Madrid. De Scandinaviër geldt bij de eredivisionist als versterking op het middenveld en kan ook in de aanval uit de voeten.

Vitesse gaat desgevraagd niet in op namen. Ødegaard (19) is een groot talent in het mondiale voetbal. Hij is al international van Noorwegen. Bij Real komt hij niet in aanmerking voor de eerste selectie. Daarom werd hij gedurende anderhalf jaar door de Spaanse recordkampioen ook verhuurd aan Heerenveen.

Ødegaard leek komend seizoen als huurling in de Spaanse competitie aan de slag te gaan, maar de Noor is nu nadrukkelijk in beeld bij Vitesse. In Arnhem is er op het middenveld behoefte aan creativiteit, nu Mason Mount door Chelsea wordt verhuurd aan Derby County.