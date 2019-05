Ødegaard straalt bij Vitesse in het spoor van Mount

Vitesse stuurt De Graafschap met slachtpar­tij de nacompeti­tie in

12 mei ARNHEM - Vitesse heeft het ticket voor de play-offs om Europees voetbal binnen. De Arnhemse club staat na de ruime 6-1 zege op degradatiekandidaat De Graafschap op plek vijf in de eredivisie. De Superboeren zijn na de slachtpartij in GelreDome verplicht tot de nacompetitie. Het elftal van coach Henk de Jong is gezakt naar de zeventiende plek op de ranglijst.