Ødegaard vindt steeds beter zijn weg bij Vitesse

Klasse

Ødegaard geniet na het duel van Vitesse met VVV-Venlo. De Arnhemse club viert de 2-1 zege. De Noor, 19 jaar pas, is met de 1-0 één van de helden van de avond. Het voetbal mag dan niet altijd fraai zijn geweest, zijn eerste helft bekoort zelfs de meest kritische volger. Die oogstrelende techniek, de bijna liefkozende balbehandeling, het overzicht, de rust, de versnelling én de goal - in alles zit klasse opgeborgen. ,,Die eerste helft is de maatstaf”, vertelt Ødegaard. ,,Ik krijg een vrije rol bij Vitesse. Dat voelt prettig. Ik kan de ruimtes opzoeken, de acties maken. Na rust werd ons spel onrustiger. Wilder. Dan gaat er meer mis. Ik was in de tweede helft minder aanwezig, ja.”

Grilligheid

Hij staat nu op twee competitietreffers en een goal in de beker. ,,Bij Vitesse kan ik mijn kwaliteiten tonen. Ik moet creatief zijn en zowel op de flanken als achter de spitsen komen. Nu was de wisselwerking met Roy Beerens prima. We waren ook getergd, want de voorbije weken presteerden we onder de maat. Dan is die goal van mij mooi, maar belangrijk is vooral de winst. Dan is de sfeer meteen weer goed, hè. Ik zit nu in mijn derde jaar als huurling. Real is nog altijd het doel. Maar momenteel ben ik helemaal op mijn plaats bij Vitesse. Hier groei ik weer verder.”