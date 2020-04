‘Oefenwedstrijd Vitesse tegen Chelsea’

Les van VitesARNHEM - De seizoenkaarthouders van Vitesse moeten afzien van een financiële vergoeding, nu de competitie is afgebroken. De Arnhemse club kweekt meer goodwill met een genereus gebaar. ,,Het beste is nog een oefenwedstrijd tegen Chelsea, op Stamford Bridge”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois met een stevige knipoog in De Les van Vites .

De Les van Vites keert na een lange tijd van ‘quarantaine’ weer terug. In een anderhalve-meter-setting. Zo is het einde van het seizoen besproken.



,,Het is bijna een zegen voor Vitesse”, beseft Courbois. ,,De competitie was af en toe een martelgang. Een echt hoogtepunt kan ik niet noemen. Dus als Vitesse-supporter hoeven we er niet rouwig om te zijn. Het is ook niet anders. Helaas.”

Geen Europees voetbal

De KNVB-klucht, met de warrige besluitvorming rond promotie en degradatie en de Europese tickets, is door het Vitesse-kamp voor kennisgeving aangenomen. ,,Wij stonden zevende, we hadden toch geen Europees voetbal”, legt Courbois uit. ,,Maar ik begrijp dat andere supportersgroepen, zoals die van FC Utrecht, zich wel gedupeerd voelen. Ik denk ook dat Utrecht én Vitesse aan het einde van het seizoen nog over Willem II zouden zijn gegaan. Maar goed, dat is dus speculeren. Dat is het hele probleem in de kwestie. daar kun je niets mee.”

Seizoenkaarten

Vitesse trekt samen met de eredivisie op voor de compensatie van seizoenkaarthouders. De clubs willen op korte termijn uitsluitsel geven over de vergoedingen voor tickets, die niet meer gebruikt worden nu de voetbalcompetitie is afgebroken.



,,Ik heb er nog niks over gehoord”, reageert Courbois. ,,Maar ik hoef er niks voor te hebben. Dat geld had ik toch al uitgegeven. Beschouw het als een gift voor de club in zware tijden. Het gaat ook maar om vier wedstrijden en eventueel play-offs. Een kleine attentie vanuit Vitesse zou wel leuk zijn. Waar ik aan denk? Aan zes meter bier! Een sjaaltje, vaantje. Een wedstrijd tegen Chelsea. Ja! Naar Stamford Bridge zou wel gaaf zijn.”

Sloetski

Een hoogtepunt van het seizoen benoemen is moeilijk, het dieptepunt van het voetbaljaar wijst Courbois zo aan. ,,Dat is het vertrek van Leonid Sloetski (de Russische trainer, red.). Een breuk betekent dat het niet goed gaat. We zagen het vertrek wel aankomen, maar toch is dat de domper op het jaar.”



,,Dit is ook een passende afsluiting van het Sloetski-seizoen. Maar er lijden veel meer mensen dan wij, de supporters die een paar wedstrijden niet kunnen kijken. Kijk naar de horeca. De verpleeghuizen. Ik werk in de verpleging. Die mensen krijgen nu alleen mij op bezoek! Veel erger kan niet.”