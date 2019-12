Onder Oosting stralen de jonkies van Vitesse

Captains Berghuis en Linssen nemen ploeg bij de hand, zware onvoldoen­des Bijen en Sparta

15 december Steven Berghuis maakte een hattrick in de topper tegen PSV en kreeg daarvoor een 8. Ook Vitesse-topscorer Bryan Linssen was op schot en kreeg ook een 8 terwijl verdediger Samuel Holmén verdedigend belangrijk was voor Willem II.