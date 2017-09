Onrust bij Vitesse: Fraser ergert zich aan bemoeienis beleid

Duivense scholieren jagen op handtekeningen Lazio-sterren

15 september DUIVEN – School was even bijzaak in Duiven, de sterren van Lazio Roma gingen daar vrijdag even voor. Pakweg tweehonderd kinderen dromden 's morgens samen op het veld van DVV in Duiven om de Italiaanse grootmacht voor een laatste keer te zien. Op de ochtend na de zinderende wedstrijd tegen Vitesse werd door de Romeinen nog even een frisse neus gehaald.