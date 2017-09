Onrust Vitesse door bemoeienis Oyf, die invloed wil op de speelwijze

ARNHEM - De financiën sterk verbeterd, voor het eerst in 125 jaar een prijs, een goede transferzomer én Europees voetbal. Alle voorwaarden voor een topseizoen zijn bij Vitesse aanwezig. Maar vooralsnog drijft in Arnhem een conflict boven. De bemoeienis van commissaris Valeri Oyf met het technische beleid is een vat vol ergernis voor trainer Henk Fraser.

De Rus Oyf vormt met de Oostenrijker Yevgeni Merkel en Henk Parren de raad van commissarissen van Vitesse.

Opstelling

De toezichthouder, voormalig topbestuurder bij de Highland Gold Mining Company, wil het technische beleid in Arnhem bepalen. Hij zou zelfs nadrukkelijk invloed willen uitoefenen op de opstelling én de speelwijze van Vitesse. Daarvan is al sprake sinds de aanloop naar de Johan Cruijff Schaal. Fraser is naar verluidt niet gediend van ‘de dwingelandij’ van Oyf en gaat niet op ‘de dringende verzoeken’ in. De coach is zeer geërgerd door de gang van zaken bij Vitesse, die zijn werk ondermijnen.

Fraser (51) wil niet ingaan op de problematiek in de hoofdstad van Gelderland. De coach ontkent niet dat er zaken spelen in Arnhem, die hem enorm tegenstaan. ,,Maar daarbij wil ik het nu ook laten”, stelt hij desgevraagd. ,,Het is nu aan anderen om stappen te ondernemen.”

Fraser is bezig aan zijn tweede seizoen bij Vitesse. Onder zijn leiding vierde Vitesse het 125-jarige jubileum met de eerste prijs in het clubbestaan. De Arnhemmers wonnen de KNVB-beker ten koste van AZ (2-0). In de eredivisie staat Vitesse momenteel op de vijfde plek.