Ook Rankovic weg bij Vitesse

10 april ARNHEM – Voor Henk Fraser dreigt het ontslag bij Vitesse. In crisisberaad bespreekt de clubleiding de noodtoestand bij de eredivisionist, waarbij het hoofd van de trainer nu al dagen op het hakblok ligt. Wat bij de sportieve malaise in het Arnhemse kamp vooral opvalt, is een groot het gebrek aan scorend vermogen. Vitesse staat nu op een reeks van 56 schoten zonder één enkel doelpunt.