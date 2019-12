Oosting kiest de zware route voor Vitesse naar De Kuip

ARNHEM - Vitesse overwintert met een rimpelloze 4-0 zege op ODIN’59 in de KNVB-beker. De loting wordt nu zeer interessant. Voor het eerst in de voetbalgeschiedenis legt de voetbalbond het hele schema voor de rest van het toernooi uit. De Arnhemse club krijgt zaterdagavond de route naar de finale in De Kuip te zien.

Voor Vitesse begint de KNVB-beker in 2020 eind januari met de achtste finales. Dan krijgt de Arnhemse club ongetwijfeld meer weerstand. Met De Graafschap (2-0 zege in de eerste ronde) en ODIN’59 heeft de eredivisionist tot dusver met de handrem op kunnen spelen.



Joseph Oosting is een voetbalromanticus en is nieuwsgierig naar de loting. De interim-coach van Vitesse ziet in de zware route naar De Kuip volop heroïek opgesloten. Een cyclus waarin pakweg Ajax en Feyenoord worden verslagen, zorgt voor veel meer geschiedschrijving en spanning en sensatie dan de eenvoudige route langs pakweg IJsselmeervogels en reuzendoder Go Ahead Eagles.

Veranderagenda

De ‘loting nieuwe stijl’ is het voortvloeisel van de veranderagenda van het profvoetbal, verklaart Jan Bluyssen, competitieleider van de KNVB. ,,Het heeft alles te maken met de belangen in de Europa Cup. Dat leverde latere instroom van onze topclubs in de KNVB-beker op. Zodoende was er een extra ronde nodig. Vanuit de overheid was daar toestemming voor, mits dan ook het hele schema bekend zou worden. Dit in verband met politie-inzet en veiligheid en de evenementenkalender in 2020.”

Oosting vond dat gisteravond na de zege op ODIN wel zinnenprikkelend. ,,Een makkelijke route biedt perspectief”, wist hij. ,,Maar de zware weg maakt je ook echt de terechte winnaar.”

Oosting stond in GelreDome als ervaringsdeskundige. ,,Ik heb als coach van Vitesse Onder 19 jaar enkele jaren geleden de nationale beker gewonnen. Op weg naar de finale versloegen we Ajax. Een heel knap team, met Matthijs de Ligt. Met een lichting toppers. We wonnen van Feyenoord. En als klap op de vuurpijl versloegen we in de finale NEC. Die reeks neerzetten, was een topprestatie. Dus als liefhebber is dat op en top genieten.”

Zuur gezicht

De liefhebber liep na de exercitie tegen ODIN met een zuur gezicht rond in GelreDome. Vitesse overlegde alleen in de eerste helft tempo en dadendrang. Via Thomas Buitink (stiftbal), Oussama Darfalou (kopgoal), Patrick Vroegh (schuiver) en Thomas Hajek (kopbal) werd de derdedivisionist uit Heemskerk voor rust al weggevaagd. Na de pauze was de honger verdwenen en zat iedereen in Arnhem de tijd uit.

,,En daar baal ik dan van”, zei Oosting. ,,We hebben aan de opdracht voldaan. De prioriteit was door te gaan naar de volgende ronde. Maar dit is ook een kans om goodwill te kweken naar de achterban. Onze supporters zijn de voorbije maanden niet verwend met goed voetbal en aansprekend resultaat. De toeschouwersaantallen zijn teruggelopen. Dan is dit een platform om fans te verwennen. Om het hart van supporters te winnen. Met goals en aanvallend voetbal. Vol gas. Als liefhebber ben ik teleurgesteld. Dat heb ik de groep ook verteld. De reactie bleef uit. Ze beseffen zelf ook wel dat die tweede helft zwaar onder de maat was.”

Ongeschonden

Vitesse kwam wel ongeschonden uit de strijd. Oosting hield met het oog op de slotwedstrijd van het kalenderjaar 2019 tegen VVV-Venlo Remko Pasveer (schouder), Keisuke Honda (hamstrings) en Nouha Dicko (hamstrings) aan de kant. De Arnhemse club trad aan met vaste wissels, maar van wilde experimenten was voor de interim geen plaats.

,,In die luxe zit Vitesse niet”, sprak hij. ,,Ik heb de kern van het team neergezet. Natuurlijk moeten Buitink en Hajek ritme houden. Daarvoor was dit ook een ideale gelegenheid. Ik verwacht van hun ook kwaliteit. Maar ik wilde bovenal een sterk en uitgebalanceerd team neerzetten. Juist met het oog op de wedstrijd tegen VVV.”