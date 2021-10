Openda held van de avond voor Vitesse tegen tiental van Heerenveen: beslissende goal in blessuretijd goed voor drie punten

column Tegen Tottenham waren er dus 11.000 mensen op de internatio­na­le allure van de tegenstan­der afgekomen

Gistermiddag in GelreDome. Vitesse en Go Ahead Eagles waren bezig aan een slaapverwekkende tweede helft, toen ik het even niet meer kon aanzien. Ik draaide mijn hoofd naar achteren. Wat ik zag was voor mij het beeld van de wedstrijd.

25 oktober