Openda na huuravontuur bij Vitesse op weg naar RC Lens

Openda (22) maakte de voorbije twee jaar furore in de eredivisie. Hij kwam niet voor in de toekomstplannen van Brugge, maar groeide bij Vitesse uit tot afmaker. In zijn eerste seizoen in Nederland scoorde hij dertien keer (competitie en bekertoernooi). In zijn tweede jaar in Arnhem reikte de Belg zelfs tot 24 treffers, waarvan achttien in de competitie en vier in de Conference League.