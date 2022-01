Openda straft fout Bijlow af voor zege Vitesse in topper tegen Feyenoord

ROTTERDAM - Loïs Openda heeft Vitesse een topstart bezorgd in het nieuwe jaar. De Belg werd zaterdagavond matchwinnaar in een matige topper. De spits van Vitesse strafte een fout van Feyenoord-doelman Justin Bijlow af voor de enige treffer in de lege Kuip: 0-1.

Vitesse miste in Rotterdam Matus Bero, Nikolai Baden Frederiksen en Yann Gboho. Daarmee startten Toni Domgjoni en de nieuwe spits Adrian Grbic in De Kuip. Bij Feyenoord ontbrak Luis Sinisterra. Lutsharel Geertruida kreeg van coach Arne Slot de voorkeur boven Marco Senesi.



De Arnhemse equipe had voor rust de controle en de beste kansen. Zo schoot Thomas Buitink net naast en kreeg Jacob Rasmussen een kopkans. Doelman Justin Bijlow had verder veel moeite met een vrije trap van Grbic.

Volledig scherm Spits Adrian Grbic tijdens zijn debuut voor Vitesse in duel met Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh. © Pro Shots / Kay int Veen

Feyenoord werd zelden gevaarlijk. Alireza Jahanbakhsh kwam eenmaal goed door, maar leverde een matige voorzet af. Daarmee ging voor de Rotterdamse formatie een open kans verloren.

Na rust zette Feyenoord vaker aan, maar de kansen in De Kuip bleven schaars. In de counter was Vitesse gevaarlijk, maar een kopbal van Loïs Openda miste kracht.

De Belg brak desondanks de wedstrijd open. Na 69 minuten profiteerde de huurling van Club Brugge van geschutter van Bijlow. De keeper van Feyenoord kwam uit op een diepe bal van Patrick Vroegh en liep zijn verdediger Marcus Pedersen in de weg. Daarna was de weg vrij voor Openda: 0-1.



Feyenoord leek meteen te antwoorden. Guus til zorgde voor de gelijkmaker. Maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter werd de treffer afgekeurd. Cyriel Dessers, koud in het veld, had buitenspel gestaan. Til miste na 82 minuten ook nog met de kop.

Volledig scherm Lois Openda is doelman Bijlow voorbij en tikt de bal in het lege doel. © Pro Shots / Mischa Keemink

Daarna ontbrak bij Feyenoord de finesse en de creativiteit om de versterkte defensie van Vitesse te breken. De Arnhemse club won zo voor de tweede keer dit jaar van Feyenoord. In de eerste seizoenshelft werd Openda ook al matchwinnaar in GelreDome (2-1).

Feyenoord-Vitesse 0-1 (0-0)

69. Openda 0-1 Gele Kaarten: Geertruida, Jahanbakhsh (Feyenoord), Dasa (Vitesse) Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner (82. Toornstra), Geertruida, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Linssen, Nelson (68. Dessers). Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer (89. Hajek), Rasmussen; Dasa, Domgjoni, Buitink (79. Oroz), Tronstad (69. Vroegh), Wittek; Grbic (79. Huisman), Openda.

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

Volledig scherm © Pro Shots / Kay int Veen

