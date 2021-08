Openda twee Europese duels geschorst

Openda kreeg vorige week in het eerste duel met Dundalk FC rood vanwege natrappen. Hij miste daardoor de return in Dublin. De huurling van Club Brugge mag dus weer meedoen in de tweede wedstrijd tegen Anderlecht, op donderdag 26 augustus in GelreDome.



Zonder Openda slaagde Vitesse er donderdag in om de play-offs te bereiken. Met hangen en wurgen werd Dundalk verslagen (1-2). Dat was voldoende na het gelijkspel in Arnhem (2-2).