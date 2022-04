Openda velt zwak Cambuur: Vitesse op weg naar play-offs om Europees voetbal

Vitesse won zondag voor het eerst 27 februari, met de 4-1 in de derby tegen NEC. Maar het duel in GelreDome leek wel even op losse schroeven te staan. Bij Cambuur was sprake van een griepgolf, zodat de selectie snel uitgedund werd. Uiteindelijk waren er genoeg man over. Het basisteam van de club uit Friesland was nagenoeg compleet. Maar vlak voor aanvang viel wel Doke Schmidt weg.