Openda verlost Vitesse op klassieke bekeravond van Excelsior

ROTTERDAM - De KNVB-beker is de hoofdprijs van het seizoen voor Vitesse. De Dennenappel inspireert de Arnhemse club nog niet tot grootse daden, maar De Kuip is weer een stap dichterbij. Dankzij Loïs Openda staat de Gelderse eredivisionist in de halve finale. Bij Excelsior rest de ontzetting na een treffer in de slotminuut: 0-1.

Openda (20) verloste Vitesse gisteravond in de slotminuut van de eerstedivisionist uit Rotterdam. Daarmee kwam een einde aan een heerlijk voetbalgevecht, waarbij de VAR voor de nodige commotie zorgde. Excelsior streed moedig en hield zo ook een ongelofelijke kater aan de ijskoude avond over. De equipe van coach Marinus Dijkhuizen was seconden van een verlenging af.

Voor de kwartfinale trok Vitesse-trainer zijn traditionele rookgordijn op. Hij stelde vooraf Oussama Tannane te sparen voor het competitieduel met FC Twente. De spelmaker kampte immers met een achillespeesblessure. Maar in Rotterdam stond de schaduwspits gewoon aan de aftrap.

Tannane maakte in de openingsminuut meteen kennis met Brandon Ottewil. De Brit had voor zijn charge gewoon rood moeten krijgen. De VAR faalde en even later schopte Luigi Bruins de spelmaker van Vitesse doodleuk nog even. Bruins zocht Tannane daarna vaker op.

De kansen waren aanvankelijk schaars op Woudestein. Vitesse was twee keer gevaarlijk via Armando Broja. Daarbij kwam Loïs Openda in kansrijke positie. Maar overtuigen kon de Arnhemse formatie niet. En Excelsior kreeg ook kansen.

Na rust zette Vitesse daarom echt aan. En Broja scoorde uiteindelijk ook. Maar opnieuw viel de VAR uit in het nadeel van de Arnhemse club. De videoscheidsrechter constateerde dat Riechedly Bazoer de bal bij de vrije trap die aan de goal vooraf ging niet had stilgelegd. Naar de letter van de wet klopte dat. Maar dat maakte de beslissing van arbiter Higler niet minder zuur.

De VAR schoot Excelsior in het slotkwartier vol spanning en haast bij Vitesse nogmaals te hulp. Nu leek een inzet over de lijn te gaan. Maar dat was vanuit het camerastandpunt niet zichtbaar. In het Arnhemse kamp werden ze bijkans gek van de videoreferee.

Toch was alles uiteindelijk uitstel van executie. Met de klok op negentig minuten vond Openda alsnog de weg naar de halve finale: 0-1.

Excelsior - Vitesse 0-1 (0-0)

90+1. 0-1 Openda. gele kaart: Bazoer (Vitesse) Excelsior: Damen; Horemans, Aberkane (90. Aberkane), Wieffer, Matthys, Ormonde-Ottewill; Bruijns, Niemeijer, Baas (90. Mendes Moreira); Omarsson, Zwarts Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Manhoef, Bruns (31. Huisman), Tannane, Vroegh, Wittek; Openda, Broja.

Volg het verloop van de wedstrijd via ons liveblog:

