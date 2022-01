Openda wedstrijd minder geschorst: Vitesse-spits is er niet bij tegen FC Twente en Ajax

De aanklager betaald voetbal van de KNVB wilde Openda voor vier wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) schorsen naar aanleiding van zijn rode kaart tegen FC Groningen. Vitesse ging in beroep en de tuchtcommissie bepaalde na de zitting van donderdag in Zeist dat Openda wordt uitgesloten voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.

Tijdens de zitting legde de aanklager betaald voetbal zelfs een eis van vier wedstrijden onvoorwaardelijk neer, maar de tuchtcommissie ging daar niet in mee. Het orgaan oordeelde dat er wel sprake was van een elleboogstoot in een duel met Mike te Wierik, maar weegt mee dat het een reactie op een duwende beweging was. Daardoor werd de straf gematigd.

Vitesse kan daardoor in de competitiewedstrijd tegen PSV weer beschikken over Openda. De Belg, die in maart waarschijnlijk voor de eerste keer wordt opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg, is bezig aan een uitstekend seizoen. Hij scoorde in de eredivisie al elf keer en staat daarmee gedeeld tweede op de topscorersranglijst.

Openda kreeg in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen al na 35 minuten rood. Scheidsrechter Dennis Higler greep in na interventie van de VAR. Openda werd herhaaldelijk geprovoceerd door Te Wierik en trapte daar uiteindelijk ook in. Vitesse verloor met tien man met 1-3 van FC Groningen en raakte de vierde plaats in de eredivisie kwijt.