Openda zet Vitesse op het juiste spoor: zege bij Go Ahead zorgt voor opluchting in Arnhemse kamp

DEVENTER - Vitesse kan de play-offs om Europees voetbal niet meer ontgaan. Aan de hand van Loïs Openda versloeg de Arnhemse club zondagmiddag in Deventer Go Ahead Eagles. De Belg scoorde twee keer voor de Gelderse eredivisionist, die zo met 2-1 won.

Voor Vitesse was de zege zeer welkom. Er heerst onrust bij de club, sinds die vanwege de oorlog in OekraÏne door de Rus Valeri Oyf te koop is gezet. Daarbij viel de hoofdmacht de laatste maanden op sportief vlak ver weg. De 1-0 nederlaag bij Willem II vormde vorige week een dieptepunt. De Duitse coach Thomas Letsch organiseerde zelfs een groepsgesprek, om de zaken weer op de rit te krijgen.

Waslijst afwezigen

Letsch moest na het debacle in Tilburg zijn elftal omgooien. Bij de Arnhemse club waren Sondre Tronstad, Matus Bero en Jacob Rasmussen voor de ontmoeting met Go Ahead Eagles geschorst. Nikolai Baden Frederiksen (enkel), Maximilian Witek (schouder), Jeroen Houwen (jukbeen) en Yann Gboho (lies) vielen weg door blessures. Daarbij ontbrak Dominik Oroz. Hij moet in Oostenrijk zijn dienstplicht vervullen. Thomas Buitink was vooraf een twijfelgeval, vanwege ziekte, maar hij zat toch op de bank.

De Duitser koos voor een team met Riechedly Bazoer op het middenveld. Enzo Cornelisse startte zo als centrale verdediger. Er waren ook basisplaatsen voor Patrick Vroegh, Tomas Hajek en Toni Domgjoni.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman

In die samenstelling begon Vitesse voortvarend. Openda opende na 13 minuten op bijzonder fraaie wijze de score. De Belg tikte op aangeven van Domgjoni binnen. De huurling van Club Brugge had even daarvoor al een dot van een kans gemist. Daar was ook Domgjoni het brein voor de steekpass. Openda omzeilde doelman Andries Noppert, maar schoot op de paal.

Go Ahead kreeg in het vervolg van de eerste helft kansen. Spits Isac Lidberg dook elke keer de ruimte in. Na 35 minuten was dat succesvol. De buitenspelval van Vitesse klapte niet dicht. Eagles kwam zo terecht op gelijke hoogte: 1-1.

Na rust domineerde Vitesse. Daarbij kreeg Adrian Grbic een geweldige kans. De Oostenrijker, gehuurd van FC Lorient, acteerde opnieuw zwak. Na 59 minuten kopte hij geweldig in, maar de redding van Noppert was subliem.

Dat was meteen ook de laatste actie van Grbic. De spits werd vervangen door Romaric Yapi. Bazoer kreeg even later geel en dat leverde hem een schorsing op, voor het duel van volgende week met Heerenveen.

Hoofdrol Openda

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman In het vervolg eiste Openda de hoofdrol op. De spits kopte na 69 minuten listig binnen. Hij noteerde zo alweer zijn vijftiende competitietreffer van dit seizoen. Vitesse leunt zwaar op de huurling van Brugge.



Go Ahead zette na de goal van Openda wel aan. Maar Ogechika Heil (schuiver) en Gerrit Nauber (kopbal) misten fortuin in de afwerking.



Vitesse neemt door de overwinning de zesde plek in de eredivisie in. De Arnhemse club staat nu op 47 punten.

Go Ahead Eagles-Vitesse 1-2 (1-1)

13. Openda 0-1, 35. Lidberg 1-1, 69. Openda 1-2. Toeschouwers: 9.814

Scheidsrechter: Manschot

Geel: Hajek, Bazoer (Vitesse) Vitesse: Schubert; Dasa, Doekhi, Cornelisse, Hajek, Manhoef (73. Buitink); Domgjoni, Bazoer, Vroegh; Grbic (60. Yapi), Openda (90+2. Huisman). Go Ahead: Noppert; Lucassen, Nauber, Kramer (48. Bakker), Kuipers; Brouwers (74. Heil), Oratmangoen, Rommens; Deijl, Lidberg (74. Mulenga), Cordoba (85. Berden).

Volledig scherm © ANP

Goal Alert Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman