Opleiding Vitesse behoudt internationale status

Vitesse stelt ‘trots’ te zijn met de status, vergeven door de KNVB. De Arnhemse club zit in een bescheiden categorie, met de topclubs Ajax, PSV, Feyenoord en AZ.

,,We werken er met zijn allen binnen de Vitesse Voetbal Academie keihard aan om het beste uit onze talenten te halen”, legt hoofd opleidingen Aloys Wijnker uit. ,,Dat doen we met kwalitatief zeer goede trainers. Maar vergeet ook de vele specialisten (fysiologen, voedingsexperts en sportpsychologen, red.) niet.”

Hoofd opleidingen

Wijnker stapt na dit seizoen over naar de KNVB. Vitesse moet zijn opvolger nog benoemen. In de wandelgangen circuleert al enige tijd de naam van Edward Sturing. Diens contract als hoofdtrainer loopt officieel af op 30 juni. Hij heeft ook ervaring in de functie van hoofd opleidingen, opgedaan bij Vitesse en PSV.

Maar Sturing moet met de clubleiding nog in gesprek over zijn toekomst. De nieuwe technisch directeur Johannes Spors is pas deze maand begonnen bij de eredivisionist. Door de coronacrisis zijn tal van processen in het betaalde voetbal stopgezet, zo ook bij Vitesse.

Bij Vitesse is de verbetering van de opleiding al jarenlang een speerpunt. Mohammed Allach zette als ‘td’ een nieuwe lijn in. Talent breekt moeizaam door in Arnhem.

Verwachtingen

De afgelopen seizoenen slaagden Julian Lelieveld en Thomas Buitink wel. Thomas Oude Kotte (Excelsior) en Lassana Faye (Sparta) gingen na een periode in de hoofdmacht elders aan de slag. Dat geldt ook voor doelman Jeroen Houwen (dit seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles). In deze competitie maakten Yassin Oukili en Patrick Vroegh hun debuut in de eredivisie. Vitesse heeft hoge verwachtingen van het duo.

Wijnker prijst het werk in de opleiding. ,,Maar we moeten niet tevreden zijn”, zegt hij. ,,Er kan nog heel veel beter. We mogen hier met zijn allen wel heel blij mee zijn. Dat we de internationale status al zes jaar op rij behalen, is iets om trots op te zijn.”

In de opleiding van Vitesse werken als trainers momenteel al onder andere Theo Janssen, Edwin Linssen en Patrick Ax. Voor volgend seizoen wordt Nicky Hofs coach van het beloftenteam. Hij krijgt assistentie van Tim Cornelisse.