Opnieuw genieten: Zó won Vitesse precies één jaar geleden de beker

De Markt was het toneel van de apotheose van een voetbalfeest zoals Arnhem nog nooit had gezien. Aan de voet van de Eusebiuskerk bejubelden tienduizenden supporters (zonder één wanklank) de bekerwinnaar van het seizoen 2016-2017. Om een dag later die week bij GelreDome massaal in de rij te gaan staan om zich met het eremetaal te laten vereeuwigen. Veel fanatiekelingen dragen de beker zelfs nog altijd mee op een onderarm of kuit, als tattoo.



Sinds 30 april 2017 heeft de Vitesse-supporter er een anti-depressivum bij. Gewoon even een verslag terugkijken van de 99ste bekerfinale, of Ernems trots, van Joey Hartkamp beluisteren, voor altijd onlosmakelijk verbonden met de winst van de beker. De tranen van geluk springen je als Vitesse-supporter (weer) in de ogen. De enige bijwerking: hunkering naar meer eremetaal.