Opnieuw strafzaak UEFA tegen 'onsportief' Vitesse

Jimmy (15) start voetbalrel met roepen 'pannenkoek' in GelreDome: 'Zeker niks racistisch'

9:10 ARNHEM - ,,Sta op joh, doorvoetballen, pannenkoek!’’ Dat zei de 15-jarige Jimmy Lubbersen uit Ermelo naar eigen zeggen tegen Peter Olayinka. De speler van Zulte Waregem die met zijn ploeg donderdagavond won van Vitesse. En dag later is Jimmy volop in het nieuws omdat hij racistische dingen zou hebben geroepen naar de aanvaller.