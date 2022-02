Oproep aan supporters Vitesse en NEC voor derby van Gelderland: ‘Jongens doe niks, ga niet lopen klooien’

Letsch na zege Vitesse: ‘Europese avonden in Gelredome zijn bijzonder’

ARNHEM - Vitesse is in extase. Met een plek in de achtste finales van de Conference League vormt de Europese campagne een groot succes. ,,Onze Europese nachten in Gelredome zijn bijzonder”, stelt coach Thomas Letsch.

7:45