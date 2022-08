Oussama Darfalou na avontuur bij Vitesse aan de slag in Marokko

Technisch directeur Schmedes van Vitesse: ‘Europees voetbal halen nu geen realis­tisch doel’

Bij de start van het seizoen is er nog veel onduidelijk en onzeker bij Vitesse. Technisch directeur Benjamin Schmedes geeft uitleg over de situatie. ,,We kunnen het onszelf makkelijk maken door een lager ambitieniveau uit te spreken, maar we willen binnen de gegeven omstandigheden wel ambitieus blijven.”

5 augustus