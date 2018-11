Oussama Darfalou: woestijnvos straalt bij Vitesse

Vitesse zet Willem II eenvoudig opzij in Tilburg

25 november TILBURG - Vitesse nestelt zich stevig in de subtop van de eredivisie. De Arnhemse club won zondagmiddag overtuigend en met opmerkelijk gemak bij Willem II. De zaak in Tilburg was voor de rust al beslist. Uiteindelijk rolde er een 1-3 in Brabant uit de bus.