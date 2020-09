Oussama Tannane geniet van waanzinnige wereldgoal bij Vitesse

Video Theo Janssen lanceert zijn ‘Dikke Prins’: sterk blond en fruitig

28 augustus ARNHEM - ,,Ik heb nog spierpijn”, roept Theo Janssen als hij in brouwerij Durs op groot scherm te zien is, fietsend op de John Frostbrug. ,,Theo is Arnhem, onze Dikke Prins verdient zijn eigen bier”, aldus de met zwaar Ernems-accent sprekende voice-over van het Dikke Prins-promotiefilmpje.