Overnameperikelen overschaduwen hét mogelijke hoogtepunt van het seizoen voor Vitesse

De return bij AS Roma moet voor Vitesse hét hoogtepunt van het seizoen worden. Een memorabel moment in de clubgeschiedenis. Maar in aanloop naar die clash gaat het over heel andere dingen. Over de donderslag vanuit Nice. Oyf zet Vitesse te koop. Dat doet de Rus onder druk van de oorlog in Oekraïne. De toekomst van de eredivisionist is ongewis.