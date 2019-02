Overtuigende en belangrijke zege Vitesse in Emmen

Sloetski begon in Drenthe met Mohammed Dauda aan het front. De huurling van Anderlecht, in de winter aangetrokken, speelde door de enkelblessure van Oussama Darfalou. De Ghanees loste bij zijn eerste basisplek de belofte meteen in.



Dauda opende na 13 minuten de score op het kunstgras aan de Oude Meerdijk. Max Clark schoot in de beginfase al op het doel van Scherpen. De Brit leidde vervolgens ook de 0-1 in. Na een fraaie pass van Martin Ødegaard kreeg de back alle tijd voor een voorzet. Die werd op waarde geschat door Dauda. Met een steenharde, prachtige volley scoorde de huurling voor de eerste keer in de eredivisie.



Vitesse kreeg daarna de beste kansen, via opnieuw Dauda en Clark. Maar de equipe van Sloetski zakte ook ver in. Emmen kreeg een rits hoekschoppen. Ondanks de aanwezigheid van een luchtmacht bleef de Arnhemse formatie eenvoudig op de been.