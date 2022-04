Pakweg 240 Vitessenaren met boot naar Zutphen voor uitduel met Go Ahead Eagles in Deventer

Het gaat om een speciale actie van de Supportersvereniging Vitesse (SV), die een voetbalseizoen waarin vanwege corona weer weinig mogelijk was op een originele manier wil afsluiten. ,,Dit stond al heel lang in de planning”, zegt SV-voorzitter Roderik van Veelen, zelf werkzaam in de cruisevaart.



,,We wilden een keer iets leuks doen. Out of the box denken”, legt hij uit. ,,We organiseren eigenlijk ieder seizoen wel een actie waarbij mensen goedkoop naar een uitwedstrijd kunnen. Dat was er dit jaar nog niet van gekomen. In plaats daarvan doen we nu dit.”



De kaarten voor de drie uur durende boottrip gingen vrijdagochtend in de verkoop voor seizoenkaarthouders en zijn allemaal verkocht. Ook voor vervoer met de auto en de bus zijn inmiddels geen tickets meer te verkrijgen via de website van Vitesse. Daarmee is het uitvak van stadion De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles volgende week zo goed als uitverkocht.