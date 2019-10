Pasveer doorstaat test voor uitduel met VVV, Foor bij Vitesse in de basis

Pasveer (35) is de eerste keeper van Vitesse. De Tukker liep in de voorbereiding een breuk aan de pols op. Hij kreeg deze week weer last van het gewricht. Zodoende sloot hij vrijdagochtend pas weer aan bij de groep, voor een fitheidstest. Die doorstond de keeper.



,,Ik kreeg maandag een bal op de pols”, vertelt Pasveer. ,,Daarna had ik wat last. Er zijn voor de zekerheid röntgenfoto’s gemaakt. Die boden uitsluitsel. De pols doet een beetje pijn. Maar dat is nauwelijks noemenswaardig. Ik kan spelen tegen VVV. Ik neem geen onnodige risico’s.”



Start Pasveer ‘gewoon’ in het doel, coach Sloetski moet zijn basis wel veranderen. Tannane is door een knieblessure tot januari uitgeschakeld. De Russische trainer schuift Navarone Foor naar voren als vervanger op rechts. Foor is de alleskunner in de selectie. Hij speelde in zijn beginjaar als prof bij NEC ook vaak vanaf de rechterkant.