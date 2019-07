Pasveer mikt op rentree Vitesse tegen Bayer Leverkusen

Pasveer (35) is de eerste keeper van Vitesse. De Tukker heeft in de voorbereiding een scheurtje in de pols opgelopen. Hij heeft daardoor de voorbije weken met een manchet getraind. Daarbij heeft hij geen keeperswerk uitgevoerd. De doelman is wel topfit.

Oefenduels

Pasveer moet de oefenwedstrijden van Vitesse tegen Darmstadt 98 (zaterdag, 15.00 uur in Duitsland) en Sivasspor (woensdag 24 juli, 19.00 uur in Driel) aan zich voorbij laten gaan.

De vriendschappelijke wedstrijd tegen Bayer Leverkusen (zaterdag 28 juli, 17.00 uur in Leverkusen) geldt als generale repetitie van de Gelderse equipe voor de start van de competitie. De Arnhemse club opent het voetbaljaar op zaterdag 3 augustus tegen Ajax. Die wedstrijd is in GelreDome.

Concurrentie

Vitesse heeft voor Pasveer concurrentie aangetrokken. Kostas Lamprou, transfervrij opgepikt bij Ajax, moet de strijd met de Tukker aangaan om de plek onder de lat.