Periode Sturing is de maatstaf bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse stapt met de Rus Leonid Sloetski vol ambitie de eredivisie in. De Trots van Ernum strijdt dit jaar in de subtop met AZ en FC Utrecht voor Europees voetbal. De drie clubs onder het vergrootglas.

Zeven weken van prepareren, discussiëren, analyseren en uitproberen zijn voorbij. Vitesse moet morgen tegen FC Groningen het startsein geven voor een succesvolle campagne in de eredivisie. Hoe staat de Arnhemse club ervoor? En in welke staat verkeren de concurrenten AZ en FC Utrecht?

AZ

Trainer: John van den Brom gaat het vijfde seizoen in bij AZ. Hij boekt succes, maar er is ook kritiek op zijn tactische keuzes. Dat leverde een kansloze nederlaag in de bekerfinale van afgelopen voorjaar tegen Feyenoord op.

Transferperiode: Zoals bij elke club is het verloop in de zomer stevig geweest. Er zijn tot dusver negen spelers vertrokken. De club heeft ook negen nieuwelingen aangetrokken.

Sterspeler: Die rol is weggelegd voor neo-international Guus Til. AZ is zijn sterren kwijt. In de jeugd zit de toekomst in Alkmaar. Dat beleid wordt zeer succesvol uitgedragen en moet zich nu ook bewijzen.

Probleem: Alireza Jahanbakhsh (Brighton) en Wout Weghorst (Wolfsburg) zijn vertrokken. AZ levert een hoop goals én extra klasse in. Die is niet op te vangen. AZ is minder dan vorig jaar.

Pluspunt: Een vette bankrekening. AZ kan investeren in de spelersgroep door de miljoenen ook uit te geven. Pijler onder het succes in Alkmaar is de opleiding. Jaarlijks levert de club weer toppers voor de eredivisie af. Dat verdient alleen maar lof.

Filosofie: Van den Brom valt graag aan. AZ zal met dominant en attractief voetbal in de (afgeroomde) eredivisie zeker een plek in de subtop opeisen.

FC Utrecht

Trainer: Jean-Paul de Jong gaat zijn eerste volledige seizoen bij Utrecht in als hoofdcoach. Vorig jaar heeft hij op het fundament van Erik ten Hag aan succes kunnen werken. Nu moet hij zich echt bewijzen. Opvallend bij FC Utrecht: De Jong is manager naar Engels model. Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys leiden de veldtrainingen bij Utrecht.

Transferperiode: FC Utrecht houdt het geraamte overeind. Dat zorgt voor stabiliteit. Er zijn tot dusver tien spelers vertrokken. De club heeft zeven nieuwelingen aangetrokken.

Sterspeler: Dat moet Simon Gustafson worden. Utrecht heeft de Zweed overgenomen van Feyenoord. Gustafson was vorig seizoen al verhuurd aan Roda. De Scandinaviër koppelt techniek aan loopvermogen en overzicht. Hij is een sierlijke voetballer met extra klasse.

Probleem: Met Zakaria Labyad (Ajax) en Yassin Ayoub (Feyenoord) levert Utrecht exceptionele kwaliteit in. Het tweetal maakte vorig seizoen veelal het verschil. Het is de vraag of Joris van Overeem, overgekomen van AZ, en Gustafson die leemte kunnen vullen.

Pluspunt: FC Utrecht slaagt er al jaren in parels te vinden en een eenheid te smeden. Grote transfersommen kan de club zich niet veroorloven, maar de scouting doet wel goed werk. Utrecht is uitgegroeid tot een stabiele factor in de subtop van de eredivisie.

Filosofie: FC Utrecht heeft de kracht van de Galgenwaard als stadion. Daarbij staat er gewoon een goede selectie. Het 5-3-2-systeem blijkt ook een troefkaart. De trainer van elke tegenstander puzzelt er mee.

Vitesse

Trainer: Vitesse krijgt met Leonid Sloetski een toptrainer uit Rusland. Hij gaat zijn eerste seizoen in. De Rus zorgt met zijn houding, uitspraken en humor voor verfrissing in de eredivisie. Hij werkt sterk aan de teamgeest, zo is wel duidelijk.

Transferperiode: Vitesse wordt een Russisch speeltje genoemd en een huurleger. Feit is dat er twee huurlingen van Chelsea zijn bijgekomen, nadat er drie zijn vertrokken. En op de transfermarkt wordt al jaren niet met miljoenen gesmeten. Negen nieuwelingen is, voor eredivisie-standaard, allerminst schokkend. Boegbeeld Guram Kashia is wel vertrokken, naar San Jose Earthquakes.

Sterspeler: Dat kan Hilary Gong worden. De Nigeriaan is de duurste aankoop van deze zomer (naar verluidt circa twee miljoen euro). Maar voorlopig geldt Bryan Linssen als uithangbord van Vitesse. De Limburger moet voor goals gaan zorgen.

Probleem: Vitesse heeft goede zaken gedaan op de transfermarkt. In de breedte is de selectie sterker geworden. Maar Mason Mount (dit jaar door Chelsea verhuurd aan Derby County) is, naar eredivisie-maatstaven, onvervangbaar. In Arnhem, en zowat de hele competitie, loopt geen talent met dergelijke, exceptionele kwaliteiten rond. Vitesse zoekt op ‘10’ naar een oplossing.

Pluspunt: Met Valeri Oyf als nieuwe eigenaar en Sloetski als trainer is er buiten de lijnen een krachtenveld ontstaan bij Vitesse. Het ‘Project Sloetski’ moet slagen. Dat vertaalt zich in de komst van Eduardo en Jake Clarke-Salter. Dat zijn Chelsea-huurlingen uit een hogere categorie dan in voorgaande jaren.