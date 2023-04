Peter Rovers nog zeker tot oktober directeur Vitesse

Peter Rovers is zeker nog tot 1 oktober algemeen directeur van Vitesse. De interim-bestuurder moet in die vijf maanden de organisatie bij de Arnhemse club vormgeven. De eredivisionist staat voor een overname door het investeringsfonds Common Group van de Amerikaan Coley Parry.

Rovers is algemeen directeur van Vitesse, sinds het gedwongen vertrek van Pascal van Wijk uit Arnhem (eind maart). De interim-bestuurder heeft bij de eredivisieclub ook commerciële zaken in zijn portefeuille.

De voormalig beleidsbepaler van PSV leidt Vitesse met adviseur Bert Roetert en Peter van Bussel, lid van de raad van commissarissen in Arnhem. Toon Gerbrands zorgt als zogeheten coach voor ondersteuning. Alle beslissingen in de hoofdstad van Gelderland worden genomen met goedkeuring van de Amerikaan Parry.

Zwaar seizoen

De bestuurders van Vitesse hebben voor de komende maanden een ‘plan van aanpak’ opgesteld. Het is zaak de club zo snel mogelijk weer op de rit te krijgen, stelt Rovers. Op sportief vlak behelst dat stabiliteit. Dit seizoen telt alleen overleven in de eredivisie. Daarbij moet voor de komende jaren een financieel en organisatorisch fundament in Arnhem worden neergelegd.

Alle ontwikkelingen in de hoofdstad van Gelderland komen voort uit het overnameproces. Onder druk van de oorlog in Oekraïne heeft Valeri Oyf zich vorig jaar maart teruggetrokken bij Vitesse. Het Russische tijdperk is daarmee voorbij in Arnhem. Maar door alle perikelen is de club afgelopen jaar zowat lamgelegd. De overgang naar de Common Group neemt veel tijd in beslag.

Rol Abramovitsj

Vitesse wacht intussen met smart op goedkeuring van de KNVB. De eredivisionist heeft bij de licentiecommissie van de voetbalbond een boekwerk van meer dan 500 pagina’s aangeleverd.

Daarnaast heeft de club ook vragen moeten beantwoorden over de zogeheten Oligarch-bestanden. Die hebben betrekking op financiering door Roman Abramovitsj. De licentiecommissie wil opheldering over de rol van de Russische miljardair bij Vitesse. Bij overtredingen kan de voetbalbond straffen opleggen aan de eredivisionist.

,,We staan als club voor uitdagingen op verschillende fronten”, zegt Rovers. ,,We hebben de belangrijkste zaken uitgewerkt in een plan van aanpak, met het doel om alle perikelen achter ons te laten en de club op de rit te krijgen. We gaan hier de komende vijf maanden mee aan de slag. In deze periode moet de basis voor de toekomst worden gelegd. We beschouwen dit als de eerste fase, die in ieder geval tot 1 oktober zal duren.”

