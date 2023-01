Phillip Cocu voor het eerst als trainer tégen PSV: ‘Hij is niet zo extravagant als Simeone, maar net zo fanatiek’

Het oog van de meester is onmiskenbaar. ,,Hij denkt altijd een paar stappen vooruit”, zegt Ernest Faber. ,,Dat is de gave van een wereldtopper. Phillip heeft niet voor niets 101 interlands voor Oranje gespeeld. Als strateeg, hè. Van een geweldige generatie. Hij was bij Barcelona ook aanvoerder. Hij is een grootheid in het voetbal.”