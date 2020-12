Pijnlijke afsluiter 2020 voor Vitesse: blessures Tronstad en Bazoer bij nederlaag tegen AZ

ALKMAAR - Vitesse heeft de uitstekende eerste seizoenshelft woensdagavond in mineur afgesloten. AZ gaf in Alkmaar een lesje in efficiëntie, 3-1. De nederlaag biedt Feyenoord en AZ (dat Tweede Kerstdag inhaalt tegen FC Utrecht) de kans op gelijke hoogte te komen met Vitesse.

Vitesse verloor niet alleen de punten, maar ook sterkhouders Sondre Tronstad en Riechedly Bazoer. Beiden vielen uit met een hamstringblessure.

De Arnhemmers kwamen vroeg op achterstand door geblunder van Maximilian Wittek. De Duitser trapte volledig mis toen hij de bal makkelijk weg leek te kunnen werken. Jesper Karlsson profiteerde en schoot via het been van Riechedly Bazoer in de verre hoek binnen. Vitesse vocht zich terug in de wedstrijd, een interessant steekspel waarbij AZ met een ruit op het middenveld het centrum overlaadde.

Kopkansen Vitesse

Voor Eli Dasa en Wittek lag veel ruimte op de flanken. Uit vrije trappen en voorzetten werd Vitesse kansrijk. Maar Oussama Darfalou, tot tweemaal toe, Matus Bero en Loïs Openda konden de gelijkmaker niet binnenkoppen. Aan de andere kant was het vijf minuten voor rust wel raak, Myron Boadu werd in stelling gebracht door Owen Wijndal en bleef rustig, 2-0.

Direct na rust scoorde Vitesse dan toch. Zij het met het nodige geluk. Oussama Tannane en Loïs Openda combineerden richting het doel van AZ, verdediger Letschert greep in maar schoot de bal zo hard tegen het been van Openda dat hij over doelman Bizot binnenviel: 2-1. Na tactische omzettingen bij beide ploegen vond AZ de grip op de wedstrijd terug. Een kwartier voor tijd herstelde invaller Ferdy Druijf met zijn eerste balcontact van de wedstrijd de marge.

Na het uitvallen van Sondre Tronstad, stille motor op het middenveld, volgde na rust volgende tegenslag toen uitblinker Riechedly Bazoer het veld moest verlaten. De tank oogde leeg bij Vitesse, de zware decembermaand eist zijn tol. AZ had op alle vlakken, met name voor het doel, net een stapje voor. Lange tijd voor herstel is er deze winter niet: op 9 januari wacht de uitwedstrijd bij Heracles.

AZ - Vitesse 3-1 (2-0).

5. 1-0 Karlsson, 40. 2-0 Boadu, 46. 2-1 Openda, 75. 3-1 Druijf. Toeschouwers: 0.

Scheidsrechter: Bas Nijhuis.

Gele kaart: - AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Letschert (53. Aboukhlal), Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Stengs, Reijnders; Boadu (75. Druijf), Karlsson (82. Evjen). Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer (69. Buitink), Rasmussem; Dasa, Bero, Tannane, Tronstad (22. Bruns), Wittek (78. Manhoef); Darfalou, Openda (78. Broja).

Lees het verloop van de wedstrijd terug in het liveblog:

