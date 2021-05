Pijnlijke avond Vitesse op Het Kasteel

Falende afwerking in De Kuip: Vitesse houdt Feyenoord in leven

26 april ROTTERDAM - Als Vitesse na deze competitie nog de play-offs in moet, dan ligt dat volledig aan eigen falen. De Arnhemse club heeft gistermiddag in de strijd om Europees voetbal achtervolger Feyenoord een reddingsboei toegeworpen. Prutserij in de afwerking zorgt dat de marge na de meeslepende topper op twee punten blijft steken: 0-0.