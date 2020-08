Pikorde bij Vitesse duidelijk: Clark, Bruns en Musaba op doodlopende weg in Arnhem

Letsch heeft met technisch directeur Johannes Spors zijn spelersgroep in kaart gebracht in een lange voorbereiding. Het oefenduel met Fortuna Düsseldorf van gisteravond (2-2) geldt daarbij als graadmeter.



Er rest de Duitser nog een laatste test in de interlandweek, tegen Darmstadt 98. Daarna moet Vitesse klaar zijn voor de competitiestart, op zondag 13 september in Waalwijk tegen RKC.