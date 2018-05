Play-offs moeten seizoen Vitesse redden

Vitesse eindigt na de 2-2 tegen Willem II op de zesde plek in de eredivisie. Daarmee is deel 1 van de missie geslaagd: een plek in de nacompetitie. Op de slotdag is ook nog een bonus van 768.000 euro tv-geld veilig gesteld. Maar van de subtoppers hebben AZ en FC Utrecht dit seizoen beter gepresteerd. Dat valt de beleidsbepalers in de hoofdstad van Gelderland tegen.