Poging Foor te behouden voor Vitesse mislukt

,,Foor is een geweldige speler”, zegt Van Hintum. ,,De situatie is voor hem veranderd (onder coach Leonid Sloetski was Foor op een zijspoor beland, nu speelt hij weer, LL). Maar hij heeft zijn zinnen op een nieuw avontuur gezet. Hij zal zich tot het einde voor Vitesse inzetten. Foor is een voorbeeldprof. Het is jammer dat hij vertrekt.”