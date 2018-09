Politie gaat Vitessefans opsporen na uiten spreekkoren

Ajax slacht Vitesse in GelreDome

2 september ARNHEM - Vitesse is de ongeslagen status in de eredivisie kwijt. De Arnhemse club werd zondag weggetikt en geslacht door Ajax. Het duel in GelreDome was al binnen tien minuten beslist. Uiteindelijk reikten de Amsterdammers tot ‘slechts’ 0-4.