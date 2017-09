Politie: geen noemenswaardige problemen rond Vitesse - Lazio

De harde kern van de Romeinen staat bekend als extreem-rechts en fascistisch en was in het verleden regelmatig bij incidenten betrokken. In Arnhem hielden de Italianen zich echter rustig. Zij zagen hun ploeg met 3-2 winnen van Vitesse en dat heeft ongetwijfeld gezorgd voor een uitstekend gevoel bij de Lazio-fans.



Na de wedstrijd, die kort voor 23.00 uur was afgelopen, werden zij naar het station in Arnhem gebracht, waar een speciale trein richting Schiphol op hen stond te wachten. Het vertrek verliep rustig.



De hele dag was er veel politie op de been in Arnhem, ook op en om het Gele Rijdersplein, waar een speciale fanzone was ingericht voor de Italianen. Die bleef lang vrijwel leeg, maar stroomde rond 18.30 uur toch nog vol. Veel fans werden uitgebreid gefouilleerd, maar ook dat zorgde niet voor problemen.