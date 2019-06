Pröpper ‘dark horse’ in de veldslag bij Oranje

Vitesse bewijst eer aan strijders met seizoen­kaart in Airborne-kleu­ren

31 mei ARNHEM - De jaarkaart voor het seizoen 2019-2020 van Vitesse is in het kader van de 75e herdenking van de Slag om Arnhem uitgevoerd in de kleuren van de Airbornes: maroonrood en luchtblauw. Het idee ervoor is afkomstig van het Vitesse Fan Platform, waarmee de Arnhemse club vorig seizoen is begonnen.