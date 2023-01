Pröpper speelt 70 minuten in oefenduel Vitesse

Vitesse had de oefenwedstrijd geregeld om de reserves speeltijd te geven. Zo maakte Maximilian Wittek zijn opwachting. De Duitser is weer beschikbaar na een schorsing. Pröpper maakte ook deel uit van de groep. De Arnhemmer stopte vorig jaar, maar overweegt zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Hij speelde in de winter ook al een helft mee in een oefenduel met PEC Zwolle.