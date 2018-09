Prutswerk Vitesse bij Airborne-wedstrijd

AIRBORNE-WEDSTRIJD Leonid Sloetski kent het verdriet van de oorlog

22 september ARNHEM - Het duel van Vitesse met ADO Den Haag staat in het teken van de Airborne-landingen in 1944. Coach Leonid Sloetski vindt het eerbetoon aan de oorlogsveteranen fantastisch. De Rus is een nazaat van de Slag om Stalingrad.